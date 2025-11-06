На трассе в Бурятии опрокинулась фура

Накануне в Селенгинском районе Бурятии фура съехала с дороги и опрокинулась. ДТП случилось на 131-м километре трассы «Улан-Удэ – Кяхта», недалеко от поселка Новоселенгинск.

Как отметили в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7», медики на месте оказали помощь водителю. От госпитализации он отказался.

Там работали восемь сотрудников УпрДор «Южный Байкал». Было задействовано 5 единиц техники (2 КДМ, 1 погрузчик и 2 дежурки). Также велась посыпка дорожного полотна.