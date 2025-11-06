Экс-спикер Хурала Бурятии дважды попадался пьяным за рулем

При вынесении приговора суд учел смягчающие вину Доржиева обстоятельства: отсутствие судимости, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, а также со стороны свидетелей, участие в воспитании и содержании внуков. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил водительских прав на два года.

Любопытные подробности о жизни бывшего спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева выяснились в ходе рассмотрения дела о крупном мошенничестве со строительством школы в селе Сосново-Озерское. При вынесении приговора судья принял во внимание, что у экс-спикера уже есть судимость – за вождение автомобиля в состоянии опьянения.Приговор по этому делу был вынесен еще в ноябре прошлого года. Из него следует, что Цырена Доржиева привлекали к административной ответственности за пьяную езду. За это ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Штраф экс-спикер оплатил, однако права не сдал.Позже Доржиева еще раз поймали в нетрезвом виде за рулем. Результат его освидетельствования составил 0,83 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. После этого в отношении экс-спикера возбудили уголовное дело.На суде Доржиев признал вину и рассказал, что накануне принимал гостей. Посиделки с выпивкой продолжались до полуночи, после чего он лег спать. Проснувшись в 6 утра, экс-спикер обнаружил, что чувствует себя нормально и решил съездить до магазина за сигаретами, для чего взял машину знакомого. На обратном пути его остановил патруль ДПС. Поговорив с водителем, полицейский сразу почувствовал от него запах перегара и предложил пройти освидетельствование. Доржиев не стал скандалить и сразу согласился.