В Улан-Удэ легковушка подбросила вверх автобус

Момент аварии зафиксировали дорожные камеры. На кадрах видно, как иномарка, едущая на большой скорости, не вписывается в поворот и врезается в автобус. Удар настолько сильный, что тот подпрыгивает в воздух и отлетает в сторону.









Крупное ДТП случилось вчера около 10 часов вечера на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Там столкнулись «Ниссан Дуалис» и маршрутный автобус «Газ».Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в ДТП пострадал 38-летний водитель «Ниссана» и 2 пассажира автобуса. Их госпитализировали в больницу.