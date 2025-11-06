Происшествия 06.11.2025 в 11:03

В Бурятии девушка на «Рактисе» протаранила дерево

Травмы в аварии получили сразу пять человек
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии девушка на «Рактисе» протаранила дерево
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП произошло вчера утром в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась на дороге между Северобайкальском и поселком Новый Уоян.

«22-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота Рактис» не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате водитель и 4 пассажира получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.
