Происшествия 06.11.2025 в 11:42

Жительница Улан-Удэ отправила полмиллиона «на проверку в Москву»

Вся потерянная сумма была ее личными накоплениями
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Об очередном случае мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стала жительница Улан-Удэ. Она лишилась 500 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД, женщине позвонили на стационарный телефон. Звонивший мужчина представился сотрудником компании связи и сообщил о необходимости пролонгировать договор на стационарный телефон. Для этого он попросил продиктовать номер СНИЛС, что горожанка и сделала.

Через некоторое время ей снова поступил звонок – теперь уже от якобы следователя военной прокуратуры. Горожанке сообщили, на ее имя оформлены кредиты и переведены деньги террористам. 

Далее с женщиной связался лже-юрист, который поинтересовался наличием у нее сбережений - для оформления декларации. Улан-удэнка сообщила мошеннику, что у нее есть полмиллиона рублей. Тогда аферист предупредил, что за деньгами приедет девушка и заберет их для проверки в Москве. 

«Поверив обману злоумышленника, женщина упаковала и передала 500 000 рублей неизвестной девушке, которая приехала к ней домой. После произошедшего горожанка поняла, что ее обманули мошенники и рассказала обо всем соседу, который сообщил в полицию», - сообщили в МВД. 

Как отметили в полиции, деньги являлись личными накоплениями женщины.
06.11.2025 в 11:42
