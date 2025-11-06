Жительница Улан-Удэ отправила полмиллиона «на проверку в Москву»

Об очередном случае мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стала жительница Улан-Удэ. Она лишилась 500 тысяч рублей.Как рассказали в МВД, женщине позвонили на стационарный телефон. Звонивший мужчина представился сотрудником компании связи и сообщил о необходимости пролонгировать договор на стационарный телефон. Для этого он попросил продиктовать номер СНИЛС, что горожанка и сделала.Через некоторое время ей снова поступил звонок – теперь уже от якобы следователя военной прокуратуры. Горожанке сообщили, на ее имя оформлены кредиты и переведены деньги террористам.Далее с женщиной связался лже-юрист, который поинтересовался наличием у нее сбережений - для оформления декларации. Улан-удэнка сообщила мошеннику, что у нее есть полмиллиона рублей. Тогда аферист предупредил, что за деньгами приедет девушка и заберет их для проверки в Москве.«Поверив обману злоумышленника, женщина упаковала и передала 500 000 рублей неизвестной девушке, которая приехала к ней домой. После произошедшего горожанка поняла, что ее обманули мошенники и рассказала обо всем соседу, который сообщил в полицию», - сообщили в МВД.Как отметили в полиции, деньги являлись личными накоплениями женщины.