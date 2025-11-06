Происшествия 06.11.2025 в 15:13
«Дочка лежала на спине, плакала, но никто не помог»
В Новосибирске 6-летняя девочка сломала позвоночник в детском центре
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в одном из ТЦ в Калининском районе Новосибирска: сибирячка Анна пришла туда с мужем и дочкой Сашей (имя изменено) — родители повели ребенка в детский центр.
- В самом центре работали 2 сотрудников: одна на кассе, другая в зале для малышей. Некоторые родители заходили туда к детям, но мы с мужем остались за ограждением. Дочка пошла одна, мы за ней постоянно следили. Около 12:20 Саша скрылась из виду – забежала в лабиринт, где мы ее уже не видели. По словам дочки, там она упала, лежала на спине. В какой именно момент произошло падение, дочка не помнит. Потом Саша встала возле стенки-скалодрома, отдышалась и с трудом дошла до выхода с аттракциона, там мы ее забрали. Дочка была вся в слезах, жаловалась на боль в спине. Сотрудники детского центра никак не помогли ребенку: не вызвали скорую, не оказали первой помощи, - рассказала КП-Новосибирск Анна, мама пострадавшей девочки.
В итоге родители сами повезли девочку в травмпункт.
- Доктор поставил нам диагноз – компрессионный перелом шести позвонков без смещения. Пять дней дочка провела в больнице, потом ее выписали в корсете, - рассказала Анна. — Врачи прописали Саше постельный режим, поэтому она не могла ходить в садик.
Девочка проходила реабилитацию: ЛФК, физиотерапия, массажи и бассейн. Анна взяла отпуск по болезни ребенка, чтобы сидеть с дочкой. А что же сотрудники детского центра? Они, со слов родных девочки, вину не признали.
- После выписки мы позвонили в детский центр: они заявили, что дочка упала в лабиринте. Видеозаписи показать отказались, директор сказал: «Нашей вины тут нет, вы сами подписывали правила безопасности». Участковый провел проверку, посмотрел видео и сообщил нам, что не видит состава преступления, - рассказала Анна, мама девочки.
Женщина с таким решением не согласна – она просит проверить аттракционы на предмет безопасности.
Тегинесчастный случай