В Бурятии пропавшего 76-летнего пенсионера нашли мертвым

В Тарбагатайском районе Бурятии нашли мертвым пропавшего 76-летнего пенсионера. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Пожилой мужчина исчез накануне, 5 ноября, в селе Солонцы. Ориентировка появилась сегодня утром.

Сейчас поисковики сообщили, что сельчанина нашли погибшим. В отряде выразили соболезнования родным и близким. И поблагодарили всех людей, принявших участие в поиске мужчины.