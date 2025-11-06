Происшествия 06.11.2025 в 16:35
В Бурятии пропавшего 76-летнего пенсионера нашли мертвым
Он исчез накануне
Текст: Карина Перова
В Тарбагатайском районе Бурятии нашли мертвым пропавшего 76-летнего пенсионера. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».
Пожилой мужчина исчез накануне, 5 ноября, в селе Солонцы. Ориентировка появилась сегодня утром.
Сейчас поисковики сообщили, что сельчанина нашли погибшим. В отряде выразили соболезнования родным и близким. И поблагодарили всех людей, принявших участие в поиске мужчины.