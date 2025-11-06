В Улан-Удэ мигрант предложил полицейскому микроскопическую взятку

О выявленном случае взяточничества сообщили в транспортной полиции. Он произошел на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Там правоохранители остановили 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснилось, он нарушил режим пребывания в России. Миграционная карта молодого иностранца перестала действовать еще в июле этого года.«Пытаясь уйти от ответственности, мигрант предложил полицейскому взятку в размере 775 рублей. Факт был задокументирован, за покушение на мелкое взяточничество в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.