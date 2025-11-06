Происшествия 06.11.2025 в 17:14

В Улан-Удэ мигрант предложил полицейскому микроскопическую взятку

Но для возбуждения уголовного дела хватило и смешной суммы
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мигрант предложил полицейскому микроскопическую взятку
Фото: архив «Номер один»
О выявленном случае взяточничества сообщили в транспортной полиции. Он произошел на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Там правоохранители остановили 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснилось, он нарушил режим пребывания в России. Миграционная карта молодого иностранца перестала действовать еще в июле этого года.

«Пытаясь уйти от ответственности, мигрант предложил полицейскому взятку в размере 775 рублей. Факт был задокументирован, за покушение на мелкое взяточничество в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - сообщили в транспортной полиции.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО "Тори-пресс"
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
