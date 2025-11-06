Происшествия 06.11.2025 в 17:19
Жена неосторожно посадила мужа
После ссоры она необоснованно обвинила супруга в приставании к падчерице
Текст: Иван Иванов
В Якутии уроженка Бурятии после ссоры обвинила супруга в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней падчерицы. Однако затем она заявила, что оговорила любимого мужа из-за временного помешательства, сообщает портал «Sakha.Day».
Несколько лет назад женщина переехала из Бурятии к мужу в Мирный. До тревожных событий они воспитывали троих детей. Старшую дочку мужчина растил с 2 лет и любит ее как родную дочь. Недавно женщина узнала, что снова беременна. Но муж к этому времени оказался в СИЗО и поддержать супругу уже не может.
Эта история вызвала большой резонанс в Якутии. SakhaDay обратился за комментариями к эксперту – адвокату Николаю Кононову.
По его словам, для возбуждения уголовного дела достаточно только показаний потерпевшей и законного представителя. Все зависит от качества показаний. Если показания убедительные, складные, в них мало противоречий, подробные, идут в хронологическом порядке, тогда этого всего достаточно для принятия дела в производство.
После возбуждения уголовного дела назначаются ряд судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, как в отношении обвиняемого, так и в отношении потерпевшей. В отношении потерпевшей назначается судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявляет, склонна ли она ко лжи, выдумыванию, может ли потерпевшая воспроизводить слова других людей.
В отношении обвиняемого экспертиза выявляет склонности, например, есть ли в его сексуальных предпочтениях дети. После производятся выемки, обыски, изучаются телефон, компьютер обвиняемого, к примеру, на наличие порнографических материалов с детьми.
Если адвокат сможет убедить на стадии следствия, что показания потерпевшей лживые, найдет противоречия в экспертизах, тогда шансы "отлететь" от этого дела есть, но они крайне малы. Потому как в любом случае следствие постарается загнать дело в суд.
- Если был оговор, то это однозначно будет установлено в ходе предварительного следствия. В этом случае в отношении заявительницы должно быть возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, - говорит Николай Кононов.
По словам адвоката, то, что обвиняемого закрыли в СИЗО на основании показаний падчерицы и матери, нет ничего удивительного.
- Даже если обвинение полностью сыплется на стадии следствия, дело в любом случае передадут в суд, как я уже говорил выше, потому как никому не нужно прекращение уголовного дела в отношении обвиняемого по реабилитирующим основаниям, тем более по такой статье, и тем более, когда обвиняемый помещен в СИЗО. Поэтому, что там было на самом деле, мы выясним только в суде. Многое зависит от порядочности следователя, оперативного сопровождения, и работы адвоката, насколько он сможет на стадии следствия прекратить уголовное преследование своего подзащитного. Но опять же повторюсь, что это маловероятно, дело все равно уйдет в суд. Адвокату придется доказывать суду и добиваться оправдательного приговора, что обвинение необоснованное, - считает Николай Кононов.
