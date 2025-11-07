Происшествия 07.11.2025 в 09:18
В одной из школ Бурятии отменили занятия из-за вспыхнувшей электрощитовой
Возгорание случилось до учебных занятий
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии отменили занятия в Онохойской школе №2 из-за возгорания в электрощитовой. Все случилось почти в восемь утра, до начала учебных занятий.
От вспыхнувшей щитовой пошло оплавление проводов, дым охватил первый этаж. В связи с этим занятия в школе сегодня решили не проводить.
Возгорание ликвидировали в 8:17 сотрудники государственной противопожарной службы. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшедшего, пострадавших нет, отметили в газете «Вперед». На месте также работает бригада РЭС.