Жительница Улан-Удэ разорила себя и своих подруг

Полиция Улан-Удэ зафиксировала новый случай мошенничества на инвестициях. Жертвой злоумышленников стала горожанка, которая не только сама потеряла крупную сумму, но и втянула в сомнительный проект своих подруг.Как рассказали в МВД Бурятии, все началось с телефонного звонка на номер женщины. Мужчина на том конце провода представился специалистом инвестиционной компании и стал убеждать горожанку в прибыльности и доходности инвестиций. После неоднократных уговоров она все-таки решилась попробовать.Далее с горожанкой связался менеджер. Он сообщил, что для работы необходимо скачать приложение и открыть счет в одном из банков - для перевода средств. По видеосвязи аферист установил женщине стороннее приложение - инвестиционную платформу, через которую будут проходить сделки.Для первой «сделки» потерпевшая перевела 10 тысяч рублей на неизвестный счет, который указал мошенник. В последующем женщина стала активно переводить деньги, думая, что занимается инвестированием.Как практикуется при таких схемах мошенничества, для вывода «заработанных» денег улан-удэнку попросили найти поручителя. Женщина попросила свою подругу, вместе с которой, демонстрируя экран мошеннику, они пытались вывести средства. Между тем, злоумышленник попросил подругу потерпевшей показать свое банковское приложение, на котором находилось 70700 рублей. После чего мошенник убедил ее перевести деньги потерпевшей, а ее в свою очередь - на мнимый инвестиционный счет.Затем «брокер» сообщил, что для вывода денег вновь нужен поручитель. Женщина вновь позвала свою подругу, а та привлекла еще одну приятельницу. Со счета последней также были переведены 100 000 рублей.После того как горожанка рассказала обо всем своей дочери, они вместе пришли к выводу, что имеют дело с мошенниками и обратились в полицию. К этому времени общий ущерб достиг 1 млн 429 тысяч рублей.