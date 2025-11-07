Происшествия 07.11.2025 в 09:43
В Бурятии ищут девушку с татуировкой дракона
Последний раз ее видели 13 июня
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции продолжают розыск 25-летней Дианы Зеленковой, которая с 17 мая не выходит на связь с родственниками.
Последний раз девушку видели 13 июня видели вблизи Ошурково.
Приметы: европейской внешности, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на вид 23-25 лет, волосы светло-русые, глаза серые.
Особые приметы: татуировка в виде дракона на левом предплечье.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (902) 457-05-38, 8 (902) 531-00-69, 8 (902) 168-87-39 или 102 (112).
Тегирозыск