В Бурятии ищут девушку с татуировкой дракона

В Бурятии сотрудники полиции продолжают розыск 25-летней Дианы Зеленковой, которая с 17 мая не выходит на связь с родственниками.Последний раз девушку видели 13 июня видели вблизи Ошурково.Приметы: европейской внешности, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, на вид 23-25 лет, волосы светло-русые, глаза серые.Особые приметы: татуировка в виде дракона на левом предплечье.При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (902) 457-05-38, 8 (902) 531-00-69, 8 (902) 168-87-39 или 102 (112).