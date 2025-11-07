57-летняя автоледи в Бурятии перевернулась на машине

6 ноября около 17 часов в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Виновницей аварии стала 57-летняя водитель. ДТП произошло на автодороге в 10 км от села Нарын.

- Водитель «Тойота Королла Филдер» не справилась с управлением, из‑за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате ДТП пострадали две ее пассажирки, - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Также стало известно, что ранее автоледи лишили права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

Фото: ГИБДД РБ