Происшествия 07.11.2025 в 10:37
В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП
В аварии погиб 22-летний парень – единственный сын у матери
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 59-летнего мужчины, который стал виновником смертельной аварии. Погибший – 22-летний молодой человек – был единственным оставшимся сыном у матери.
ДТП произошло 6 января этого года неподалеку от Максимихи.
«59-летний водитель «Филдера» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в «Эксид». В результате аварии водитель и два пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы. 22-летний пассажир позже скончался в больнице», - рассказывали в ГИБДД Бурятии.
Сообщалось, что погибший парень учился в магистратуре в Монголии.
«Его мама потеряла первого сына, он погиб на СВО. А сейчас еще одна трагедия, ушёл из жизни оставшийся единственный сын», - писал тогда телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин».
После ДТП в отношении водителя «Филдера» возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину и принес извинения за случившееся. В свою очередь, потерпевшая попросила суд о снисхождении при назначении наказания.
Дело было рассмотрено в особом порядке. По приговору суда мужчине назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также его лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
