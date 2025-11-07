Происшествия 07.11.2025 в 10:37

В Бурятии водителя осудили за смертельное ДТП

В аварии погиб 22-летний парень – единственный сын у матери
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 59-летнего мужчины, который стал виновником смертельной аварии. Погибший – 22-летний молодой человек – был единственным оставшимся сыном у матери.

ДТП произошло 6 января этого года неподалеку от Максимихи.

«59-летний водитель «Филдера» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в «Эксид». В результате аварии водитель и два пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы. 22-летний пассажир позже скончался в больнице», - рассказывали в ГИБДД Бурятии. 

Сообщалось, что погибший парень учился в магистратуре в Монголии.

«Его мама потеряла первого сына, он погиб на СВО. А сейчас еще одна трагедия, ушёл из жизни оставшийся единственный сын», - писал тогда телеграм-канал «Типичный Усть-Баргузин».

После ДТП в отношении водителя «Филдера» возбудили уголовное дело. Он полностью признал вину и принес извинения за случившееся. В свою очередь, потерпевшая попросила суд о снисхождении при назначении наказания. 

Дело было рассмотрено в особом порядке. По приговору суда мужчине назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также его лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
ДТП

