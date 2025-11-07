Происшествия 07.11.2025 в 14:11

«Она помогала выносить детей»

Под Новосибирском 12-летняя девочка, погибшая в пожаре, спасала братьев и сестру
Текст: КП-Новосибирск
Фото: Предоставлено педагогами // СУ СКР по Новосибирской области
Трагедия произошла рано утром 7 ноября в селе Улыбино Новосибирской области. Около 06:45 в пожарную охрану позвонила местная жительница и сообщила, что горит половина двухквартирного дома на улице Лесная.

- Сотрудница школы пошла на работу, ее сын заметил пожар и позвонил ей. Они сообщили в пожарную охрану, разбудили семью. Родители и их старшая дочь — 12-летняя Даша (имя изменено) — стали выносить детей. Когда дети были уже на улице, девочка вновь зашла в горящий дом: она была очень ответственной, возможно, хотела еще чем-то помочь. Но выбраться обратно уже не смогла, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

Всего в семье было пятеро детей: родители воспитывали 12-летнюю девочку, двух первоклассников 7 и 8 лет, и двух дошкольников – 3-летнюю девочку и 5-летнего мальчика с инвалидностью. Семья характеризовалась как благополучная и малоимущая, получала пособия.

- Во время пожара пострадала вся семья, 12-летняя девочка погибла до прибытия скорой помощи. Сейчас самые младшие дети находятся в отделении реанимации, семилетний мальчик – в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Родители и еще один ребенок отправлены на амбулаторное лечение — их жизни ничего не угрожает, - рассказали КП-Новосибирск в Искитимской ЦРБ.

Пожар уничтожил половину дома из бруса на двух хозяев, причина возгорания пока устанавливается. По словам сотрудников МЧС, в доме был установлен пожарный извещатель, но он не сработал.

Семья потеряла все имущество, документы и одежду в пожаре. Жители села Улыбино сейчас стараются помочь погорельцам.

- Даша была хорошисткой, активно проявляла себя в спорте и в театральном кружке, была очень ответственной. Соболезнуем родным и близким, это большое горе для всех нас!, - сообщил КП-Новосибирск директор школы села Улыбино Андрей Гриненко.
