Происшествия 07.11.2025 в 14:59
В Улан-Удэ «Волгобас» не вписался в остановку и лишился двери
Автобус зацепил дорожное ограждение
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ снегопад создал аварийную ситуацию на дорогах. Так, в сотых кварталах в ДТП угодил большой муниципальный автобус.
В телеграм-канале аварийного комиссара Батыра Артыкова появилось видео с «Волгобасом», у которого выбило стекло одной из дверей. По всей видимости, из-за гололедицы автобус не вписался в остановочный карман и зацепил дорожное ограждение, которое и повредило дверь.
В комментариях под роликом один из очевидцев отметил, что транспорт стоит там с самого утра. «Что-то я не стал на видео его снимать… Надеюсь, спрос будет не с водителя, по факту он не виноват», - написал горожанин.