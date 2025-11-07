Происшествия 07.11.2025 в 14:59

В Улан-Удэ «Волгобас» не вписался в остановку и лишился двери

Автобус зацепил дорожное ограждение
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Батыра Артыкова (скриншот видео)

В Улан-Удэ снегопад создал аварийную ситуацию на дорогах. Так, в сотых кварталах в ДТП угодил большой муниципальный автобус.

В телеграм-канале аварийного комиссара Батыра Артыкова появилось видео с «Волгобасом», у которого выбило стекло одной из дверей. По всей видимости, из-за гололедицы автобус не вписался в остановочный карман и зацепил дорожное ограждение, которое и повредило дверь.

В комментариях под роликом один из очевидцев отметил, что транспорт стоит там с самого утра. «Что-то я не стал на видео его снимать… Надеюсь, спрос будет не с водителя, по факту он не виноват», - написал горожанин.

ДТП автобус

