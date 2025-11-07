Происшествия 07.11.2025 в 17:48
В центре Улан-Удэ пожарный «Урал» отбуксировал застрявшую фуру
Грузовик «Scania» перегородил трамвайные пути и одну из полос
Текст: Карина Перова
В центре Улан-Удэ фура забуксовала на снежной дороге. Непростая ситуация сложилась на улице Коммунистическая.
Грузовик «Scania» перегородил трамвайные пути и одну из полос движения. На помощь пришли возвращавшиеся после вызова огнеборцы МЧС России.
Пожарный «Урал» отбуксировал застрявший большегруз, благодаря чему движение восстановилось.