В центре Улан-Удэ пожарный «Урал» отбуксировал застрявшую фуру

В центре Улан-Удэ фура забуксовала на снежной дороге. Непростая ситуация сложилась на улице Коммунистическая.

Грузовик «Scania» перегородил трамвайные пути и одну из полос движения. На помощь пришли возвращавшиеся после вызова огнеборцы МЧС России.

Пожарный «Урал» отбуксировал застрявший большегруз, благодаря чему движение восстановилось.