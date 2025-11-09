Происшествия 09.11.2025 в 09:39

В Улан-Удэ разыскивают девочку-подростка

Полиция Улан-Удэ просит помощи в розыске 15-летней Анастасии Рябовой
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ разыскивают девочку-подростка
Подросток ушла из дома на улице Пугачева 9 ноября и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Особой приметой является пирсинг на носу. Как отмечают в полиции, девушка ранее уже уходила из дома.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Рябовой, просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, +7 (950) 388-48-22 или 102.

Фото: МВД Бурятии

Теги
пропавшие

Все новости

В Улан-Удэ перешли на осознанный гейминг
09.11.2025 в 08:00
В Улан-Удэ царская развалюха грозит похоронить своих жильцов
09.11.2025 в 07:00
В бензин разрешат подмешивать спирт
08.11.2025 в 14:54
На Улан-Удэ обрушились рекордные 11,5 мм осадков
08.11.2025 в 12:09
Олег Кудинов: «Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в нашем обществе»
08.11.2025 в 11:59
Мошенники придумали новую легенду, чтобы выманивать деньги у граждан
08.11.2025 в 11:47
Власти Улан-Удэ предотвратили угрозу теплоснабжения тысяч горожан
08.11.2025 в 11:42
Забайкалье сигнализирует SOS
08.11.2025 в 11:17
В России резко упали нефтегазовые доходы
08.11.2025 в 11:16
Подпись в обмен на дизайнерский стул
08.11.2025 в 11:08
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Бурятии грузовик с углем упал с моста в реку
Предварительно, водитель погиб
07.11.2025 в 17:58
В центре Улан-Удэ пожарный «Урал» отбуксировал застрявшую фуру
Грузовик «Scania» перегородил трамвайные пути и одну из полос
07.11.2025 в 17:48
В Улан-Удэ «Волгобас» не вписался в остановку и лишился двери
Автобус зацепил дорожное ограждение
07.11.2025 в 14:59
«Она помогала выносить детей»
Под Новосибирском 12-летняя девочка, погибшая в пожаре, спасала братьев и сестру
07.11.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru