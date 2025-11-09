В Улан-Удэ разыскивают девочку-подростка

Подросток ушла из дома на улице Пугачева 9 ноября и до настоящего времени не вернулась.Приметы разыскиваемой: рост около 155 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Особой приметой является пирсинг на носу. Как отмечают в полиции, девушка ранее уже уходила из дома.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Рябовой, просят сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 29-24-20, +7 (950) 388-48-22 или 102.Фото: МВД Бурятии