В Бурятии пожар унес жизнь 54-летнего мужчины

В Бурятии после пожара погиб 54-летний мужчина. Трагедия произошла в трехквартирном жилом доме в Кяхте. На место выехали четыре специалиста пожарного расчета 14-го Кяхтинского отряда ГПС РБ, а также ГВПК-26 (Государственная военная пожарная команда).

Во время тушения внутри помещения начальник караула и пожарный обнаружили мужчину. Горожанина эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось – он скончался в больнице.

Огонь повредил веранду и вход в дом. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние две квартиры.

Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС России по РБ, отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.