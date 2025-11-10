В Бурятии ликвидировали последствия розлива топлива

Крупная авария случилась днем 9 ноября в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. Там возле автозаправочной станции «Роснефти» на улице Зелёная опрокинулся прицеп бензовоза Volvo. В нем находилось 9300 литров бензина АИ-92, который начал вытекать на землю.





На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для проведения работ по сбору разлившегося топлива привлекли специалистов АО «Экоспас». Они собрали загрязненный грунт со снегом и обработали место утечки специальным сорбентом.





Сколько всего топлива успело вылиться из перевернувшейся цистерны, не сообщается. Также пока не известно, какой ущерб нанесен экологии.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС