В Бурятии пропал 36-летний мужчина

В Бурятии полиция разыскивает 36-летнего Юрия Дугарова. С 29 октября мужчина не выходит на связь с родственниками.Приметы: азиатской внешности, на вид 35-37 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, черные короткие волосы, глаза карие.Был одет: черная кепка, темно-синий пуховик, темное трико, черные кроссовки. При себе имел синий рюкзак.При наличии информации о разыскиваемом мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.