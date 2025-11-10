В Бурятии водитель легковушки скончалась после столкновения с автобусом

Сегодня почти в семь часов утра в Прибайкальском районе Бурятии случилось смертельное ДТП. В километре от села Гремячинск столкнулись машина «Тойота Королла» и автобус «Хендэ Каунти».

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажирку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутки.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

В телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» добавили, что в автобусе находились 26 человек. Автомобилистке было 34 года.