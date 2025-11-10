Происшествия 10.11.2025 в 09:49
В Бурятии водитель легковушки скончалась после столкновения с автобусом
Также пострадали два пассажира
Текст: Карина Перова
Сегодня почти в семь часов утра в Прибайкальском районе Бурятии случилось смертельное ДТП. В километре от села Гремячинск столкнулись машина «Тойота Королла» и автобус «Хендэ Каунти».
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее пассажирку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Также травмы получила пассажир маршрутки.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.
В телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7» добавили, что в автобусе находились 26 человек. Автомобилистке было 34 года.
Тегисмертельное ДТП авария ГАИ