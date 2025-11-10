Происшествия 10.11.2025 в 10:07

Аферисты довели до стресса 87-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ

В итоге запуганная женщина передала курьеру более миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
Фото: pixabay.com
В МВД Бурятии рассказали о случае крупного мошенничества, жертвой которого стала 87-летняя пенсионерка. Он произошел еще в октябре.

Как сообщили в полиции, 20 октября на домашний телефон пожилой женщины позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником «Ростелекома». Под предлогом наличия задолженности звонившая настояла на немедленной верификации договора, в ходе которой получила от пенсионерки ее паспортные данные.

Сразу после этого последовал второй звонок. На этот раз неизвестный мужчина сообщил, что от имени пенсионерки совершаются переводы денег на Украину. Он также заявил, что от имени женщины оформлены генеральная доверенность и поручительство, и для сохранения ее сбережений необходимо их «задекларировать». Испуганная пенсионерка, не вспомнив точную сумму своих накоплений, призналась, что средства у нее есть. После подсчета выяснилось, что сумма составляет 1 млн 109 тысяч рублей. По указанию мошенника женщина приготовила деньги, упаковав их в пакет.

28 октября ей вновь позвонил неизвестный, сообщив, что вечером к ней приедет его сотрудница, которая назовет кодовое слово «Победа». Следуя инструкциям, пенсионерка вышла на улицу, где передала свои сбережения девушке, назвавшей это кодовое слово.

После передачи денег пожилой горожанке снова поступил звонок – от лже-сотрудников ФСБ. На этот раз женщине сообщили, что ее дети могут быть привлечены к уголовной ответственности за переводы денег. Для предотвращения этого необходимо провести обыск в квартире дочери. 

Пребывая в состоянии сильного стресса, пенсионерка пришла в квартиру дочери, где нашла 15 тысяч рублей. На последовавший звонок она сообщила, что ничего не обнаружила. Затем, обеспокоенная и запуганная, она и вовсе перестала отвечать на звонки. Только через несколько дней, 6 ноября, когда родственники вернулись из поездки, пенсионерка смогла рассказать о случившемся. Семья незамедлительно обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан «дропер» – 18-летняя девушка, непосредственно участвовавшая в мошеннической схеме. Её обнаружили в другом регионе и взяли под стражу», - сообщили в МВД Бурятии. 

Полиция напоминает, что для «дроперов» (перевозчиков денег и тех, кто предоставляет свои карты для мошеннических переводов), введена уголовная ответственность. Санкция статьи предусматривает вплоть до 6 лет лишения свободы.
Теги
мошенничество

