Происшествия 10.11.2025 в 10:45

В Бурятии автомобиль врезался в трубу

В аварии пострадали два пассажира иномарки
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось в воскресенье днем в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на 168 км трассы Улан-Удэ – Кяхта 50-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и врезался в водопропускную трубу. 

«В результате аварии травмы получили 63-летний и 66-летний пассажиры иномарки», - рассказали в Госавтоинспекции.
