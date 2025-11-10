В Бурятии автомобиль врезался в трубу

ДТП случилось в воскресенье днем в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на 168 км трассы Улан-Удэ – Кяхта 50-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и врезался в водопропускную трубу.«В результате аварии травмы получили 63-летний и 66-летний пассажиры иномарки», - рассказали в Госавтоинспекции.