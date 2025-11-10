Происшествия 10.11.2025 в 10:45
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
В аварии пострадали два пассажира иномарки
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось в воскресенье днем в Кяхтинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, на 168 км трассы Улан-Удэ – Кяхта 50-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и врезался в водопропускную трубу.
«В результате аварии травмы получили 63-летний и 66-летний пассажиры иномарки», - рассказали в Госавтоинспекции.
