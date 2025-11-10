Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Иркутской области, который обвинялся в хулиганстве.«В июне этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном мосту вокзала станции Северобайкальск, нанес телесные повреждения 18-летним девушке и юноше, которые, по его мнению, громко разговаривали», - сообщили в транспортной прокуратуре.По итогам рассмотрения дела суд признал иркутянина виновным. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.