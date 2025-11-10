Житель Улан-Удэ, кинувший кирпич в пристава, получил почти 5 лет тюрьмы

В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении мужчины, который бросил кирпич в пристава, а также повредил его автомобиль.Как следует из материалов дела, сотрудник УФССП по Бурятии приехал к дому горожанина в ДНТ «Весна», чтобы принудительно доставить его к месту обязательных работ, назначенных ему ранее по решению суда. Мужчина ехать категорически отказался, а на попытку усадить его в авто силой стал сопротивляться.В этот момент на веранде дома спал пьяный приятель хозяина жилища – сожитель его сестры. Проснувшись от шума и увидев, что его друга пытается увести человек в форме, он решил вступиться, схватил кирпич и метнул его в спину приставу, причинив тому «физическую боль и телесные повреждения». Не успокоившись на этом, агрессор кинул еще один кирпич уже по автомобилю сотрудника УФССП, повредив машину. Приставу пришлось ретироваться и вызывать правоохранителей.Приехавшая полиция повязала дебошира. С учетом ранее имевшихся судимостей, его отправили в СИЗО.На суде мужчина частично признал вину. При вынесении приговора суд учел это, а также другие смягчающие обстоятельства: болезненное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи матери. В то же время в действиях мужчины Фемида усмотрела опасный рецидив. С учетом того, что обвиняемый только в 2023 году освободился из колонии и имел непогашенную судимость, его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.