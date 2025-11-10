Происшествия 10.11.2025 в 17:22

«Скрывал лицо под силиконовой маской»

Новосибирский полицейский в отпуске задержал грабителя банков по кличке Фантомас
Текст: КП-Новосибирск
«Скрывал лицо под силиконовой маской»
Фото: КП-Новосибирск
10 ноября свой профессиональный праздник отмечают новосибирские полицейские, которые остаются на страже порядка даже в отпуске. Однажды благодаря такому профессионализму удалось задержать грабителя банка, которого прозвали «Фантомасом» - за привычку скрывать лицо под силиконовой маской. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, полковник полиции Александр Махнев.

Орудовал грабитель с 2021 года: преступник действовал один, тщательно готовился к каждому налету. Во время нападений на нем была силиконовая маска, полностью закрывающая лицо.

- Он не оставлял практически никаких следов, - объяснил Александр Махнев.

Из-за этого, его долгое время не могли поймать: после каждого налета он будто исчезал.

Но летом 2025 года все-таки удалось его вычислить: а помогла в этом внимательность полицейского.

- Сотрудник находился в отпуске. 28 августа он гулял по улице и увидел предполагаемого преступника: тот ехал на велосипеде в той самой силиконовой маске, - делится деталями полковник. - Он сразу понял, что это, возможно, именно тот, кого мы ищем. Последовал за ним, вызвал подкрепление. В итоге грабителя задержали, у него нашли оружие и похищенные деньги.

Позже выяснилось, что попался полицейскому налетчик по собственной глупости: в тот момент, когда его увидел сотрудник ГУ МВД России по Новосибирской области, он ехал с очередного грабежа, но не снял маску. Как так вышло - в спешке или специально - сам жулик толком не объяснил.

Александр Александрович подчеркивает: настоящий оперативник всегда сохраняет бдительность.

- Профессиональное чутье и внимательность стали решающими факторами в поимке грабителя, – говорит полковник. – Хоть у полицейского и был отпуск, он сориентировался и отлично сработал.

Благодаря слаженным действиям оперативника и его коллег, вызванных на подмогу, «Фантомас» был задержан. Суд арестовал грабителя: на время следствия он будет находится в СИЗО. Сейчас его обвиняют в 10 ограблениях.
