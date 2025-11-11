Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство сельчанина

В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого. Ссора мужчин произошла после распития алкоголя и закончилась поножовщиной.

- 16 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в своем доме с. Челутай, распивал спиртное вместе с двумя знакомыми односельчанами после заготовки валежника в лесу. Вечером они поссорились, он взял нож и нанес знакомому один удар в грудь. От полученных повреждений тот скончался. Фигуранта задержали на месте происшествия и впоследствии заключили под стражу на период расследования уголовного дела, - рассказали в Следственном комитете республики.

В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: СК РБ