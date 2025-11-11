У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое случилось накануне почти в семь часов утра в Прибайкальском районе Бурятии. Там столкнулись автомобиль «Тойота Королла» и маршрутный автобус «Хендэ Каунти».

Как отметили в ГАИ республики, у погибшей 33-летней автомобилистки не было права управления ТС. Она следовала со стороны Гремячинска в направлении Турки и не справилась с управлением. Женщина выехала на «встречку», где столкнулась с автобусом, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Напомним, водитель легковушки скончалась на месте от полученных травм. Ее 38-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Также пострадала 46-летняя женщина из маршрутки. Ранее сообщалось, что в автобусе находились 26 человек.