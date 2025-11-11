Происшествия 11.11.2025 в 10:48

У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав

Стали известны подробности страшного ДТП возле Гремячинска
A- A+
Текст: Карина Перова
У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав
Фото: ГАИ Бурятии

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое случилось накануне почти в семь часов утра в Прибайкальском районе Бурятии. Там столкнулись автомобиль «Тойота Королла» и маршрутный автобус «Хендэ Каунти».

Как отметили в ГАИ республики, у погибшей 33-летней автомобилистки не было права управления ТС. Она следовала со стороны Гремячинска в направлении Турки и не справилась с управлением. Женщина выехала на «встречку», где столкнулась с автобусом, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Напомним, водитель легковушки скончалась на месте от полученных травм. Ее 38-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Также пострадала 46-летняя женщина из маршрутки. Ранее сообщалось, что в автобусе находились 26 человек.

Теги
смертельное ДТП ГАИ

Все новости

В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
11.11.2025 в 11:17
В Бурятии частные клиники полностью отказались от абортов
11.11.2025 в 11:14
«АпатитАгро» выступил генеральным партнёром финала Кубка Вооружённых Сил России по армейскому рукопашному бою
11.11.2025 в 10:56
У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав
11.11.2025 в 10:48
В Госдуме раскритиковали новый налог
11.11.2025 в 10:38
Дизайнер из Бурятии победил на всероссийском фестивале моды
11.11.2025 в 10:27
Монголия сократит вредные выбросы на 30%
11.11.2025 в 10:21
Остановленных объектов будет много
11.11.2025 в 09:59
В Бурятии пресекли незаконную перевозку 35 бычков
11.11.2025 в 09:58
Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство сельчанина
11.11.2025 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек
11.11.2025 в 11:17
Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство сельчанина
Ссора мужчин закончилась смертельной поножовщиной
11.11.2025 в 09:55
«Скрывал лицо под силиконовой маской»
Новосибирский полицейский в отпуске задержал грабителя банков по кличке Фантомас
10.11.2025 в 17:22
Житель Улан-Удэ, кинувший кирпич в пристава, получил почти 5 лет тюрьмы
В действиях мужчины суд усмотрел опасный рецидив
10.11.2025 в 15:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru