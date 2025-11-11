Происшествия 11.11.2025 в 12:15

Жительница Улан-Удэ обманула банк, чтобы перевести деньги мошенникам

В итоге горожанка потеряла 400 тысяч
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ очередной жертвой мошенников стала 35-летняя горожанка. Не работающая женщина, воспитывающая двоих детей, потеряла 400 тысяч рублей, поддавшись на уловки аферистов. 

Как рассказали в МВД Бурятии, все началось со звонка на телефон женщины. Звонивший представился сотрудником налоговой службы и сообщил о необходимости подачи декларации за 2024 год. Для этого он предложил записаться на личный прием и отправил письмо на электронную почту женщины. Он запросил номер СНИЛС, а затем сообщил, что на абонентский номер должен прийти код. 

На телефон горожанки действительно поступило сообщение с кодом от сервиса «finuslugi», который она продиктовала звонившему. 

Сразу после этого улан-удэнке пришло сообщение о подозрительном входе в личный кабинет Госуслуг. Горожанка, следуя инструкции, перезвонила по указанному номеру. Там ответила женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности Госуслуг. 

Лже-сотрудница портала поведала, что ранее женщине звонили мошенники и теперь на ее имя могут оформить доверенность для получения кредитов и микрозаймов, а также для перевода средств террористам. Угроза уголовной ответственности за возможные последствия испугала горожанку, и она полностью доверилась незнакомке.

Далее к общению подключился лже-сотрудник Центрального банка, который для подтверждения своей «должности» отправил файл с электронным удостоверением. Затем он убедил женщину написать заявление с подробным описанием обстоятельств случившегося, а также предоставить скриншоты с балансами ее банковских счетов.

Последним звеном в цепи мошенников оказался человек, представившийся заместителем начальника национального антитеррористического комитета. Он усилил давление, угрожая уголовной ответственностью за «легализацию денежных средств». Женщина вновь связалась с лже-сотрудниками Центробанка. Те убедили ее перевести все имеющиеся сбережения и деньги с кредитных карт на «безопасные счета». 

У горожанки в общей сложности было 400 тысяч рублей. Но при попытке перевода крупной суммы банк заблокировал операцию. Вскоре после этого с женщиной связался настоящий банковский сотрудник, который уточнил, не находится ли она под чьим-либо влиянием.

Под давлением мошенников женщина ответила отрицательно. На вопрос о цели перевода она озвучила версию, продиктованную аферистами: деньги нужны брату на ремонт автомобиля после ДТП. После этого банк разблокировал ее счета. В тот же момент горожанка перевела все деньги на указанный жуликами счет дропера.

Позже аферисты сообщили, что персональные данные женщины были использованы для подачи заявок в других банках, пообещав решить этот вопрос на следующий день. К вечеру горожанка начала сомневаться. Начав изучать информацию о мошенниках в интернете, она осознала, что сама стала жертвой обмана.
