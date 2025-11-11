Замкнувшая электропроводка спалила жилой дом на севере Бурятии

Жильцы сумели самостоятельно выбраться из огня11 ноября короткое замыкание привело к пожару в Муйском районе Бурятии. Там сгорел дом площадью 64 кв.м.Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны и на тушение отправился отряд из семи человек на двух машинах.- По прибытии было установлено, что огнем охвачены крыша и веранда дома. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади 64 кв.м. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались, пострадавших и травмированных нет. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание электропроводки, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Во избежание трагедий в ведомстве призывают регулярно проверять состояние электропроводки и электрооборудования, не использовать самодельные электроприборы, установить устройства защиты от перенапряжений, а в случае пожара немедленно звонить по телефону 101 или 112.Фото: ГО и ЧС