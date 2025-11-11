В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном

В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор по резонансному уголовному делу о нападении на квартиру, в результате которого ножом был ранен 16-летний подросток, а его отца едва не скинули с балкона.Напомним, происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартиру одной из жительниц повадился приходить один из обвиняемых. Напившись, он вел себя шумно, из-за чего у мужчины стали возникать конфликты с соседом и его 16-летним сыном. Те сначала делали пьянице замечания, но любитель возлияний на них не реагировал. Тогда отец с сыном подловили выпивоху в подъезде и побили его.Побитый горожанин затаил обиду. 2 марта он в очередной раз пришел в квартиру к женщине – на этот раз с братом и еще одним приятелем. Компания как обычно стала выпивать. Когда алкоголь ударил в голову, мужчина рассказал брату о нанесенных ему побоях. План мести возник сразу – братья попросту решили убить соседей. Они вооружились ножами и направились к оппонентам. За ними последовал их приятель – он был трезвее всех и никого убивать не собирался. Впрочем, отговаривать товарищей от необдуманного поступка он тоже не стал.На беду соседей, дверь в их квартиру была не заперта. Злоумышленники беспрепятственно проникли внутрь.Увидев вооруженных ножами агрессоров, хозяин квартиры схватил швабру и пытался отбиваться. Но силы были не равны. Крикнув сыну «Они с ножами, беги», мужчина отступил на балкон, попытался вызвать полицию, но не успел. Братья прорвались и осыпали его градом ударов, после чего попытались скинуть с балкона на улицу. Досталось и подростку – он получил удары ножом в грудь и ногу.Драка на балконе привлекла снимание соседей и прохожих. Кто-то вызвал полицию. Правоохранители не заставили себя долго ждать, быстро приехали и задержали всех участников нападения.По итогам расследования действия братьев квалифицировали как покушение на убийство, совершенное группой лиц. Их приятелю инкриминировали ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Сами обвиняемые не стали отпираться, во всем признались и раскаялись в содеянном.При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Так, один из напавших на квартиру мужчин участвовал в боевых действиях и имел удостоверение ветерана. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его брату, из-за которого и заварилась вся каша, с учетом уже ранее имевшейся судимости дали 11 лет «строгача». Третьего фигуранта приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.Один из осужденных братьев, получивший наибольший срок, попытался обжаловать приговор, но безрезультатно. На днях он вступил в законную силу.