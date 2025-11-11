Происшествия 11.11.2025 в 16:32

В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном

Несмотря на заслуги, он получил 10 лет колонии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор по резонансному уголовному делу о нападении на квартиру, в результате которого ножом был ранен 16-летний подросток, а его отца едва не скинули с балкона.

Напомним, происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартиру одной из жительниц повадился приходить один из обвиняемых. Напившись, он вел себя шумно, из-за чего у мужчины стали возникать конфликты с соседом и его 16-летним сыном. Те сначала делали пьянице замечания, но любитель возлияний на них не реагировал. Тогда отец с сыном подловили выпивоху в подъезде и побили его. 

Побитый горожанин затаил обиду. 2 марта он в очередной раз пришел в квартиру к женщине – на этот раз с братом и еще одним приятелем. Компания как обычно стала выпивать. Когда алкоголь ударил в голову, мужчина рассказал брату о нанесенных ему побоях. План мести возник сразу – братья попросту решили убить соседей. Они вооружились ножами и направились к оппонентам. За ними последовал их приятель – он был трезвее всех и никого убивать не собирался. Впрочем, отговаривать товарищей от необдуманного поступка он тоже не стал. 

На беду соседей, дверь в их квартиру была не заперта. Злоумышленники беспрепятственно проникли внутрь.

Увидев вооруженных ножами агрессоров, хозяин квартиры схватил швабру и пытался отбиваться. Но силы были не равны. Крикнув сыну «Они с ножами, беги», мужчина отступил на балкон, попытался вызвать полицию, но не успел. Братья прорвались и осыпали его градом ударов, после чего попытались скинуть с балкона на улицу. Досталось и подростку – он получил удары ножом в грудь и ногу.

Драка на балконе привлекла снимание соседей и прохожих. Кто-то вызвал полицию. Правоохранители не заставили себя долго ждать, быстро приехали и задержали всех участников нападения. 

По итогам расследования действия братьев квалифицировали как покушение на убийство, совершенное группой лиц. Их приятелю инкриминировали ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Сами обвиняемые не стали отпираться, во всем признались и раскаялись в содеянном.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Так, один из напавших на квартиру мужчин участвовал в боевых действиях и имел удостоверение ветерана. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Его брату, из-за которого и заварилась вся каша, с учетом уже ранее имевшейся судимости дали 11 лет «строгача». Третьего фигуранта приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Один из осужденных братьев, получивший наибольший срок, попытался обжаловать приговор, но безрезультатно. На днях он вступил в законную силу.
Теги
покушение

Все новости

Пчеловод из Бурятии создал цифровую платформу для поддержки аграриев
11.11.2025 в 17:24
Жители Улан-Удэ замусорили лес после гендер-пати
11.11.2025 в 17:20
Играть в азартные игры на кредитки не получится
11.11.2025 в 16:53
С ТГК-14 начали взыскивать деньги по тарифам за «неосновательное обогащение»
11.11.2025 в 16:48
У жителя Бурятии конфисковали авто за многократное нарушение ПДД
11.11.2025 в 16:44
Курсант программы «Муравьев-Амурский 2030» станет замглавы района в Бурятии
11.11.2025 в 16:36
В Улан-Удэ осудили стрелка по маршрутке
11.11.2025 в 16:32
В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном
11.11.2025 в 16:32
Боксер из Бурятии впервые выступит на чемпионате мира
11.11.2025 в 16:06
Проект «Свой в Альфе»: сообщество финансово грамотных клиентов
11.11.2025 в 16:06
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Замкнувшая электропроводка спалила жилой дом на севере Бурятии
Жильцы сумели самостоятельно выбраться из огня
11.11.2025 в 15:21
Жительница Улан-Удэ обманула банк, чтобы перевести деньги мошенникам
В итоге горожанка потеряла 400 тысяч
11.11.2025 в 12:15
В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек
11.11.2025 в 11:17
У погибшей после столкновения с автобусом автоледи из Бурятии не было прав
Стали известны подробности страшного ДТП возле Гремячинска
11.11.2025 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru