Происшествия 11.11.2025 в 17:42
«Он заплакал от боли»
Сибирячка судится со школой, где сын учительницы сломал позвоночник её ребенку
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в одной из школ Октябрьского района Новосибирска. 12-летний Николай поссорился с сыном учительницы из-за оскорблений. На перемене между уроками мальчики стали выяснять отношения:
- Коля пихнул обидчика, в ответ тот разбежался и толкнул сына, тот упал на спину с рюкзаком, полным учебников. Потом обидчик сверху прыгнул на него или упал, что было точно, я не знаю. Сын услышал хруст в спине, застонал от боли заплакал: ему помогли подняться, повели к учителю. Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызвать скорую, позвонила мне, сказала, что отпускает Колю с урока. Я попросила дождаться меня и поехала в школу, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Анна.
Мама повезла сына в травмпункт, ребенку сделали МРТ и выявили компрессионный перелом 5 позвонков: 4 грудных позвонков и 1 шейного. Пять дней мальчик пролежал в детской больнице скорой помощи, еще две недели в неврологии на реабилитации. Затем два раза по две недели проходил реабилитацию в НИИТО. Теперь школьник проходит реабилитацию по месту жительства каждые три месяца.
- Ребенок полгода носил корсет, часто плакал от боли. В корсете нельзя было сидеть, сын всё делал стоя: завтракал, учился, читал и писал. Сейчас корсет сняли, но остался полный запрет на физические нагрузки: прыгать, бегать, поднимать тяжести. Сын занимался рукопашным боем, выступал на соревнованиях – спорт теперь в прошлом. Осталось плавание, но очень сложно найти тренера, - рассказала Анна.
Женщина обратилась в прокуратуру Октябрьского района, там начали проверку и нашли нарушения в действиях учителей. Со слов мамы Коли, педагоги неправильно оказали доврачебную помощь, несмотря на жалобы, отправили ребенка сидеть за партой и не вызвали скорую.
- В школе сказали, что смотрели камеры и там не было видно драки, видеозапись смотрела только инспектор ПДН. Мама этого мальчика – классный руководитель, через месяц она принесла извинения, ее сын тоже попросил прощения – прислал сообщение. Обидчику 13 лет, к уголовной ответственности его не привлечь, да и в принципе я не вижу смысла портить ребенку жизнь. Мальчишки иногда дерутся, любой ребенок может попасть в похожую ситуацию, - рассказала Анна.
Судмедэкспертиза установила тяжкий вред здоровью ребенка. В июле 2025 года прокуратура подала иск в суд в защиту интересов ребенка к школе. Пострадавший мальчик сначала находился на домашнем обучении, в итоге мама перевела его в другую школу.
- Я многодетная мама, морально пострадала вся семья. Младшей дочке тогда было пять месяцев, и вместо того, чтобы сидеть с ней дома, я полгода ездила по реабилитациям с пострадавшим сыном, которого перевозить можно только лежа. Мы потребовали компенсацию морального вреда, сыну предстоит долгая реабилитация, - рассказала Анна. – За полгода сыну из школы ни разу не позвонили, не поздравили с Новым годом, с 23 февраля, хотя обещали. Поэтому я решила пойти на принцип и буду судиться.
*Имена героев статьи изменены
- Коля пихнул обидчика, в ответ тот разбежался и толкнул сына, тот упал на спину с рюкзаком, полным учебников. Потом обидчик сверху прыгнул на него или упал, что было точно, я не знаю. Сын услышал хруст в спине, застонал от боли заплакал: ему помогли подняться, повели к учителю. Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызвать скорую, позвонила мне, сказала, что отпускает Колю с урока. Я попросила дождаться меня и поехала в школу, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Анна.
Мама повезла сына в травмпункт, ребенку сделали МРТ и выявили компрессионный перелом 5 позвонков: 4 грудных позвонков и 1 шейного. Пять дней мальчик пролежал в детской больнице скорой помощи, еще две недели в неврологии на реабилитации. Затем два раза по две недели проходил реабилитацию в НИИТО. Теперь школьник проходит реабилитацию по месту жительства каждые три месяца.
- Ребенок полгода носил корсет, часто плакал от боли. В корсете нельзя было сидеть, сын всё делал стоя: завтракал, учился, читал и писал. Сейчас корсет сняли, но остался полный запрет на физические нагрузки: прыгать, бегать, поднимать тяжести. Сын занимался рукопашным боем, выступал на соревнованиях – спорт теперь в прошлом. Осталось плавание, но очень сложно найти тренера, - рассказала Анна.
Женщина обратилась в прокуратуру Октябрьского района, там начали проверку и нашли нарушения в действиях учителей. Со слов мамы Коли, педагоги неправильно оказали доврачебную помощь, несмотря на жалобы, отправили ребенка сидеть за партой и не вызвали скорую.
- В школе сказали, что смотрели камеры и там не было видно драки, видеозапись смотрела только инспектор ПДН. Мама этого мальчика – классный руководитель, через месяц она принесла извинения, ее сын тоже попросил прощения – прислал сообщение. Обидчику 13 лет, к уголовной ответственности его не привлечь, да и в принципе я не вижу смысла портить ребенку жизнь. Мальчишки иногда дерутся, любой ребенок может попасть в похожую ситуацию, - рассказала Анна.
Судмедэкспертиза установила тяжкий вред здоровью ребенка. В июле 2025 года прокуратура подала иск в суд в защиту интересов ребенка к школе. Пострадавший мальчик сначала находился на домашнем обучении, в итоге мама перевела его в другую школу.
- Я многодетная мама, морально пострадала вся семья. Младшей дочке тогда было пять месяцев, и вместо того, чтобы сидеть с ней дома, я полгода ездила по реабилитациям с пострадавшим сыном, которого перевозить можно только лежа. Мы потребовали компенсацию морального вреда, сыну предстоит долгая реабилитация, - рассказала Анна. – За полгода сыну из школы ни разу не позвонили, не поздравили с Новым годом, с 23 февраля, хотя обещали. Поэтому я решила пойти на принцип и буду судиться.
*Имена героев статьи изменены