Происшествия 11.11.2025 в 17:42

«Он заплакал от боли»

Сибирячка судится со школой, где сын учительницы сломал позвоночник её ребенку
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Он заплакал от боли»
Фото: предоставлено мамой ребенка
ЧП произошло в одной из школ Октябрьского района Новосибирска. 12-летний Николай поссорился с сыном учительницы из-за оскорблений. На перемене между уроками мальчики стали выяснять отношения:

- Коля пихнул обидчика, в ответ тот разбежался и толкнул сына, тот упал на спину с рюкзаком, полным учебников. Потом обидчик сверху прыгнул на него или упал, что было точно, я не знаю. Сын услышал хруст в спине, застонал от боли заплакал: ему помогли подняться, повели к учителю. Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызвать скорую, позвонила мне, сказала, что отпускает Колю с урока. Я попросила дождаться меня и поехала в школу, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мама Анна.

Мама повезла сына в травмпункт, ребенку сделали МРТ и выявили компрессионный перелом 5 позвонков: 4 грудных позвонков и 1 шейного. Пять дней мальчик пролежал в детской больнице скорой помощи, еще две недели в неврологии на реабилитации. Затем два раза по две недели проходил реабилитацию в НИИТО. Теперь школьник проходит реабилитацию по месту жительства каждые три месяца.

- Ребенок полгода носил корсет, часто плакал от боли. В корсете нельзя было сидеть, сын всё делал стоя: завтракал, учился, читал и писал. Сейчас корсет сняли, но остался полный запрет на физические нагрузки: прыгать, бегать, поднимать тяжести. Сын занимался рукопашным боем, выступал на соревнованиях – спорт теперь в прошлом. Осталось плавание, но очень сложно найти тренера, - рассказала Анна.

Женщина обратилась в прокуратуру Октябрьского района, там начали проверку и нашли нарушения в действиях учителей. Со слов мамы Коли, педагоги неправильно оказали доврачебную помощь, несмотря на жалобы, отправили ребенка сидеть за партой и не вызвали скорую.

- В школе сказали, что смотрели камеры и там не было видно драки, видеозапись смотрела только инспектор ПДН. Мама этого мальчика – классный руководитель, через месяц она принесла извинения, ее сын тоже попросил прощения – прислал сообщение. Обидчику 13 лет, к уголовной ответственности его не привлечь, да и в принципе я не вижу смысла портить ребенку жизнь. Мальчишки иногда дерутся, любой ребенок может попасть в похожую ситуацию, - рассказала Анна.

Судмедэкспертиза установила тяжкий вред здоровью ребенка. В июле 2025 года прокуратура подала иск в суд в защиту интересов ребенка к школе. Пострадавший мальчик сначала находился на домашнем обучении, в итоге мама перевела его в другую школу.

- Я многодетная мама, морально пострадала вся семья. Младшей дочке тогда было пять месяцев, и вместо того, чтобы сидеть с ней дома, я полгода ездила по реабилитациям с пострадавшим сыном, которого перевозить можно только лежа. Мы потребовали компенсацию морального вреда, сыну предстоит долгая реабилитация, - рассказала Анна. – За полгода сыну из школы ни разу не позвонили, не поздравили с Новым годом, с 23 февраля, хотя обещали. Поэтому я решила пойти на принцип и буду судиться.

*Имена героев статьи изменены
Теги
школа травма

Все новости

«Он заплакал от боли»
11.11.2025 в 17:42
В Улан-Удэ заработали еще пять умных светофоров
11.11.2025 в 17:25
Пчеловод из Бурятии создал цифровую платформу для поддержки аграриев
11.11.2025 в 17:24
Жители Улан-Удэ замусорили лес после гендер-пати
11.11.2025 в 17:20
Играть в азартные игры на кредитки не получится
11.11.2025 в 16:53
С ТГК-14 начали взыскивать деньги по тарифам за «неосновательное обогащение»
11.11.2025 в 16:48
У жителя Бурятии конфисковали авто за многократное нарушение ПДД
11.11.2025 в 16:44
Курсант программы «Муравьев-Амурский 2030» станет замглавы района в Бурятии
11.11.2025 в 16:36
В Улан-Удэ осудили стрелка по маршрутке
11.11.2025 в 16:32
В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном
11.11.2025 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ один из участников громкого нападения на квартиру оказался ветераном
Несмотря на заслуги, он получил 10 лет колонии
11.11.2025 в 16:32
Замкнувшая электропроводка спалила жилой дом на севере Бурятии
Жильцы сумели самостоятельно выбраться из огня
11.11.2025 в 15:21
Жительница Улан-Удэ обманула банк, чтобы перевести деньги мошенникам
В итоге горожанка потеряла 400 тысяч
11.11.2025 в 12:15
В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек
11.11.2025 в 11:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru