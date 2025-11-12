В Улан-Удэ мужчину экстренно госпитализировали с гнойником в плече

В Улан-Удэ мужчину экстренно госпитализировали в БСМП с гнойником в плече. К этому привели хроническая травма и отказ от операции. Об этом рассказали в минздраве Бурятии.

У пациента более трех лет были проблемы с плечевым суставом. Он занимался силовыми тренировками и периодически получал внутрисуставные инъекции от боли. К рекомендации врачей о проведении операции (артроскопии) тот не прислушался.

После физической нагрузки 5 ноября у мужчины возникла острая боль. Через три дня он обратился в БСМП, где ему поставили диагноз «растяжение связок» и призвали сделать МРТ и обратиться в больницу им. Семашко, поскольку необходимую операцию проводят там.

9 ноября его состояние ухудшилось. Врачи БСМП предложили госпитализацию для стабилизации состояния и дальнейшего направления на операцию в РКБ. Но пациент снова отказался.

К 10 ноября развилась тяжелая гнойная инфекция после пункции в частной клинике. Мужчину экстренно доставили в БСМП, после оперативного лечения ему поставили диагноз – поддельтовидный гнойный бурсит левого плечевого сустава.

«Хронические проблемы требуют своевременного и полного решения. Первоначальный отказ от операции и последующий отказ от госпитализации привели к тяжелому осложнению, которого можно было избежать», - подчеркнули в министерстве.