Жительница Бурятии вложила миллионы в «валюту, кофе и биткоин»

Полиция Бурятии зафиксировала очередное крупное мошенничество. Жертвой аферистов стала 53-летняя жительница Заиграевского района. Она потеряла 4 миллиона рублей, доверившись мошенникам, обещавшим легкий заработок.Как рассказали в МВД Бурятии, в январе 2024 года женщине поступило предложение от лиц, назвавшихся инвесторами, о возможности получения высокого дохода от вложений. Под предлогом установки приложений для заработка и программ для видеосвязи мошенники установили с ней доверительные отношения.По указаниям своих «наставников» женщина переводила на указанные счета личные сбережения. Деньги конвертировались в «специальную валюту сервиса», которую «наставник» инвестировал в различные активы, включая валюту, кофе и биткоин. Потерпевшая, не снимая заработок, продолжала накапливать его на «инвестиционном счете».В феврале прошлого года мошенники предложили женщине еще один способ заработка – использовать ее банковский счет как транзитный для других инвесторов, которые якобы не могли напрямую перевести средства на инвестиционное приложение. Потерпевшая согласилась. Ей на карту начали поступать деньги от разных лиц, которые она переводила на другие счета, получая за это незначительное вознаграждение – от 100 до 500 рублей за перевод.В марте 2024 года женщина продала свой частный дом в другом регионе и переехала жить в Бурятию. Выручив несколько миллионов рублей, она вложила 4 миллиона в «инвестиции». Причем за все время активного «инвестирования» потерпевшая смогла вывести со своего счета лишь около 40 тысяч рублей.В августе прошлого года счет женщины в «инвестиционной компании» оказался заблокирован. Мошенники убедили гражданку, что для вывода накоплений - 7 миллионов рублей - необходимо оплатить «страховку».Гражданка оформила несколько кредитов в банке, но ее счета арестовали. Женщина не стала разбираться в ситуации и прекратила общение с аферистами.Лишь в ноябре этого года, когда сельчанке поступил судебный приказ о взыскании неосновательного обогащения от одной из жертв мошенников, переводившей средства на ее счета, она обратилась в полицию.