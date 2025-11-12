Происшествия 12.11.2025 в 09:48
В Улан-Удэ нашли пропавшую девочку
Её обнаружили в районе «Элеватора»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ найдена 16-летняя девочка, которую ранее объявили в розыск. Полицейские обнаружили ее в районе «Элеватора».
«В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», - сообщили в МВД Бурятии.
Тегирозыск