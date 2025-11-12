Происшествия 12.11.2025 в 10:39

В Улан-Удэ отказ принять на работу беременную женщину привел к «уголовке»

С и.о. руководителя центра «Созвездие» сейчас разбираются правоохранители
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отказ принять на работу беременную женщину привел к «уголовке»
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении и.о. руководителя ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие». Дело возбуждено по весьма редко применяемой статье 145 УК РФ – «Необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины».

Как рассказали в прокуратуре, жительница Улан-Удэ, имея высшее педагогическое образование и 15-тилетний стаж работы, узнала о вакантной должности в «Созвездии». Она успешно прошла собеседование в министерстве образования и науки республики, получила положительное заключение и в последствии передала работодателю необходимые для трудоустройства документы, после чего фактически была допущена к работе. Однако, когда и.о. руководителя учреждения узнала о беременности женщины, ей отказали в приеме на соответствующую должность. 

Как уточнили в надзорном ведомстве, сейчас, на основании утвержденного судом мирового соглашения, женщина принята на работу. Ей выплатили компенсацию за вынужденный прогул в размере 144 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
