В Улан-Удэ разыскивают подростка

МВД Бурятии сообщило о розыске 14-летнего жителя Улан-Удэ Рената Ковалева. Подросток ушел из дома по ул. Таежная днем 9 ноября и не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.Был одет: в черную короткую лакированную куртку с капюшоном, черные джинсы, ботинки и шапку, светло-серый свитер.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22 или 8-983-337-62-52.