Происшествия 12.11.2025 в 11:12
В Улан-Удэ разыскивают подростка
Школьник ушел из дома 9 ноября
Текст: Андрей Константинов
МВД Бурятии сообщило о розыске 14-летнего жителя Улан-Удэ Рената Ковалева. Подросток ушел из дома по ул. Таежная днем 9 ноября и не вернулся.
Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост около 170 см., среднего телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.
Был одет: в черную короткую лакированную куртку с капюшоном, черные джинсы, ботинки и шапку, светло-серый свитер.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 43-02-02, 29-24-20, 23-53-22 или 8-983-337-62-52.
