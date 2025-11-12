Происшествия 12.11.2025 в 15:11

В Бурятии женщины подрались из-за мяса

Обе стали фигурантами уголовных дел
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
Конфликт с рукоприкладством случился в Мухоршибирском районе Бурятии. Поводом для выяснения отношений стали 10 килограммов мяса.

Как рассказали в МВД Бурятии, к участковому с заявлениями о побоях обратилась 51-летняя сельчанка. Она рассказала, что ее побила хозяйка частного дома, в котором она проживала. 

Агрессивную женщину задержали и доставили в отдел. Там она сообщила о причинах конфликта. 

Как выяснилось, в июле 50-летняя женщина пустила жить в свой частный дом семейную пару. При этом в жилище в морозильной камере она оставила 10 кило мяса. Хозяйка предупредила, что скоро его заберет, но пришла за мясом лишь в ноябре. Однако, к этому времени холодильник был уже пуст.

Разозлившись из-за пропажи мяса, хозяйка дома бросилась на постоялицу с кулаками и побила ее.

В полиции потерпевшая призналась, что, действительно, присвоила чужое мясо. Часть его она продала, а остальное съела. 

«В отношении владелицы дома возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Ранее женщина уже была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении гражданки, похитившей мясо, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее она не судима», - рассказали в МВД Бурятии. 
