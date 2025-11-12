В Бурятии женщины подрались из-за мяса

Конфликт с рукоприкладством случился в Мухоршибирском районе Бурятии. Поводом для выяснения отношений стали 10 килограммов мяса.Как рассказали в МВД Бурятии, к участковому с заявлениями о побоях обратилась 51-летняя сельчанка. Она рассказала, что ее побила хозяйка частного дома, в котором она проживала.Агрессивную женщину задержали и доставили в отдел. Там она сообщила о причинах конфликта.Как выяснилось, в июле 50-летняя женщина пустила жить в свой частный дом семейную пару. При этом в жилище в морозильной камере она оставила 10 кило мяса. Хозяйка предупредила, что скоро его заберет, но пришла за мясом лишь в ноябре. Однако, к этому времени холодильник был уже пуст.Разозлившись из-за пропажи мяса, хозяйка дома бросилась на постоялицу с кулаками и побила ее.В полиции потерпевшая призналась, что, действительно, присвоила чужое мясо. Часть его она продала, а остальное съела.«В отношении владелицы дома возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Ранее женщина уже была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении гражданки, похитившей мясо, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее она не судима», - рассказали в МВД Бурятии.