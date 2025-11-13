В Бурятии неопытный проходчик погиб, выполняя указание начальника

В Бурятии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника участка одного из горнодобывающих предприятий на севере республики. 35-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый руководил подземными горными работами на одном из участков рудника на Ирокиндинском золоторудном месторождении. Утром 10 января 2025 года он выдал проходчикам наряд-задание на производство бурильных работ в забое для прокладки монорельса, после чего направил их в штольню.«Начальник участка знал, что при производстве подземных работ будет использоваться оборудование, которое отправленные в штольню работники не имеют права использовать, поскольку они не прошли обучение. Но обвиняемый преступно пренебрег существующими правилами безопасности», - отмечают следователи.В результате во время использования оборудования по вертикальному бурению произошел обвал горных пород. Одного из проходчиков завалило горной выработкой. Он скончался на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.