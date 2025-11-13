Происшествия 13.11.2025 в 10:23

Горнолыжный центр в Байкальске выплатит компенсацию в 620 тысяч рублей за травму

Мальчик, катаясь на горе, сломал большеберцовую кость
Текст: Иван Иванов
Горнолыжный центр в Байкальске выплатит компенсацию в 620 тысяч рублей за травму
Забайкальский краевой суд обязал ООО "Байкальский горнолыжный курорт "Гора Соболиная" выплатить 620 тысяч рублей семье 7-летнего ребёнка, получившего перелом большеберцовой кости после падения с тюбинга и столкновения с другим посетителем. Решение принято из-за ненадлежащей организации безопасности на трассе, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда, - сообщает Irkutsk.Media.
Родители просили суд взыскать с курорта компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. По решению суда, иск был удовлетворён частично: курорт выплатит ребёнку и родителям компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч и 170 тысяч рублей и штраф в 150 тысяч.

Согласно материалам дела, ребенок получил травму, катаясь на тюбинге, столкнувшись с следующим за ним человеком. Курорт утверждал, что ребёнок нарушил правила катания и самостоятельно вышел из тюба во время движения за слетевшей с головы шапкой. Кроме того, по мнению ответчика, это мама ребенка допустила грубую неосторожность, позволив ребёнку одному спускаться с трассы, поскольку предугадать поведение и реакцию ребенка при определенных ситуациях ответчик не может, это зона ответственности родителей. Однако суд установил, что трасса не была оборудована видеонаблюдением, не просматривалась полностью с посадочных и ожидательных площадок, и персонал не мог вовремя отреагировать на возможное столкновение.
Судебная коллегия подчеркнула, что при надлежащем обеспечении безопасности и соблюдении дистанции между катающимися травма могла быть предотвращена. Доводы курорта о "самостоятельных действиях ребёнка и родителей" отклонены. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба курорта — без удовлетворения.
Фото: Елена Кокорина

