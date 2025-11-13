В пятиэтажке на Борсоева в Улан-Удэ загорелся балкон

Минувшей ночью в Улан-Удэ загорелся балкон на пятом этаже – в доме по улице Борсоева. На место выезжали подразделения городского пожарно-спасательного гарнизона.

Специалисты звена газодымозащитной службы ПСЧ №1 с помощью бензореза вскрыли входную дверь квартиры, в которой находилась 53-летняя женщина. Пострадавшую с признаками отравления продуктами горения вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

«Пожар ликвидирован на 5 «квадратах». Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекались 18 человек и 6 единиц техники», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.