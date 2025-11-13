Происшествия 13.11.2025 в 11:43

В Бурятии водитель без прав слетел в кювет

Пострадал его пассажир
Текст: Карина Перова
В Бурятии водитель без прав слетел в кювет
Фото: УГИБДД по Бурятии

За минувшие сутки в Бурятии зафиксировали 44 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Так, утром в Иволгинском районе 48-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» на нерегулируемом перекрестке на автодороге «Иволгинск – Иволгинский храм» при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и слетел в кювет.

Как оказалось, мужчина не имеет права управления ТС. Пострадал его 44-летний пассажир – того госпитализировали с травмами, отметили в ГАИ республики.

ДТП ГАИ

