Происшествия 13.11.2025 в 12:25
«Псы окружили ребенка, прокусили коленку»
В Новосибирске родители отсудили 60 тысяч за нападение бродячих собак на семилетнюю дочку
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло в частном секторе Новосибирска на улице 2-я Кустарная. Утром 9 января 2024 года первоклассница Вика шла на остановку, когда ей преградила дорогу стая из шести бродячих собак.
- Вика испугалась и стала медленно отступать: собаки окружили ее, лаяли, она стала махать руками. Вдруг белая дворняга кинулась на н и укусила за ногу. Дочка чудом не упала – смогла устоять на ногах. Потом попыталась отогнать собак, они преследовали ее до соседней улицы, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Белозеров, отец девочки.
Чудом первокласснице удалось вырваться и вернуться домой. Правая нога у Вики была прокушена в двух местах: отец девочки вызвал скорую. В больнице обработали раны, ребенку назначили курс уколов от бешенства и столбняка. Кроме того, собака повредила мышцы колена, из-за чего еще месяц Вика хромала. Девочка долго пробыла на больничном: рана заживала несколько месяцев.
- Я многодетный отец, у меня восемь детей, и после этого случая младшие боятся выходить на улицу. Если бы не зимние штаны – собака бы куда серьезнее повредила ногу дочке: считай, эти штаны ее спасли, - рассказал Евгений Белозеров. - Пес, который напал на дочку, был размером с алабая. Мы сообщили в полицию, они вызвали отлов. Но поймать удалось только одну собаку, другую, а остальные пять сбежали. Того самого белого пса, который кусал дочку, ловили целую неделю. Оказалось, что он был чипирован: так как так вышло, что такую агрессивную собаку выпустили на улицу?
Многодетный отец написал обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. После обращения прокуратура Ленинского района помогла подать иск к мэрии Новосибирска и Новосибирскому центру по проблемам диких животных. В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, назначив компенсацию вреда здоровью и морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Ответчики обжаловали решение, однако суд сумму компенсации не уменьшил.
Но бродячих собак так до сих пор никто и не отловил.
- Вчера Вика опоздала на автобус, пошла со школы пешком, и на нее накинулись собаки. Спасла дочку моя жена: она вышла встречать Вику к остановке и отогнала собак, - говорит Евгений Белозеров. – Мы очень боимся за детей и просим, чтобы этих собак отловили.
- Вика испугалась и стала медленно отступать: собаки окружили ее, лаяли, она стала махать руками. Вдруг белая дворняга кинулась на н и укусила за ногу. Дочка чудом не упала – смогла устоять на ногах. Потом попыталась отогнать собак, они преследовали ее до соседней улицы, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Белозеров, отец девочки.
Чудом первокласснице удалось вырваться и вернуться домой. Правая нога у Вики была прокушена в двух местах: отец девочки вызвал скорую. В больнице обработали раны, ребенку назначили курс уколов от бешенства и столбняка. Кроме того, собака повредила мышцы колена, из-за чего еще месяц Вика хромала. Девочка долго пробыла на больничном: рана заживала несколько месяцев.
- Я многодетный отец, у меня восемь детей, и после этого случая младшие боятся выходить на улицу. Если бы не зимние штаны – собака бы куда серьезнее повредила ногу дочке: считай, эти штаны ее спасли, - рассказал Евгений Белозеров. - Пес, который напал на дочку, был размером с алабая. Мы сообщили в полицию, они вызвали отлов. Но поймать удалось только одну собаку, другую, а остальные пять сбежали. Того самого белого пса, который кусал дочку, ловили целую неделю. Оказалось, что он был чипирован: так как так вышло, что такую агрессивную собаку выпустили на улицу?
Многодетный отец написал обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. После обращения прокуратура Ленинского района помогла подать иск к мэрии Новосибирска и Новосибирскому центру по проблемам диких животных. В итоге Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, назначив компенсацию вреда здоровью и морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Ответчики обжаловали решение, однако суд сумму компенсации не уменьшил.
Но бродячих собак так до сих пор никто и не отловил.
- Вчера Вика опоздала на автобус, пошла со школы пешком, и на нее накинулись собаки. Спасла дочку моя жена: она вышла встречать Вику к остановке и отогнала собак, - говорит Евгений Белозеров. – Мы очень боимся за детей и просим, чтобы этих собак отловили.