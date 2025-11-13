Происшествия 13.11.2025 в 13:14

Улан-удэнец выгораживал малознакомую собутыльницу, всадившую нож ему в живот

Он заявил бригаде «скорой», что сам случайно поранился
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 35-летний мужчина получил удар ножом в живот от собутыльницы, но заявил бригаде «скорой», что сам случайно поранился. Медики сообщили о произошедшем в полицию. Драма развернулась в его съемной квартире. На место выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что с 35-летней дамой пострадавший и его друг познакомились несколькими часами ранее в круглосуточном кафе, куда приехали перекусить. Затем он пригласил ее к себе для распития спиртного.

После попойки один из друзей уснул. А гостья с потерпевшим вышла на балкон. Там между ними из-за незначительного повода возник конфликт, а затем и потасовка. Разозлившаяся девушка убежала на кухню, где взяла нож. Затем вернулась на балкон и нанесла один удар в живот собутыльнику. Осознав, что натворила, она бросила нож и закричала.

Проснувшийся друг вызвал «скорую», а девушка убежала, воспользовавшись суматохой. Однако вскоре ее задержали сотрудники уголовного розыска. Выяснилось, что злоумышленница не работает, ранее не судима, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

«В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.

13.11.2025 в 13:14
