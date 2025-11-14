В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов

В Улан-Удэ мальчик получил травму, когда играл на свалке строительных отходов. Его матери удалось отсудить компенсацию у общества с ограниченной ответственностью, которое оставило хлам после ремонта.

Все произошло в поселке Восточный. Организация проводила работы возле многоквартирного дома по улице Туполева. На придомовой территории рабочие складировали отходы в виде демонтированного асфальтового покрытия, бетонных бордюров и арматуры. При этом все это не было огорожено и не охранялось.

Место хранения мусора привлекло детей. Один из них упал и получил телесные повреждения в виде рвано-ушибленной раны лобной части головы.

Мать ребенка пожаловалась в прокуратуру Железнодорожного района. Прокурор обратился с иском в суд с требованием взыскать с юридического лица компенсацию морального вреда.

«Требования прокуратуры удовлетворены, судом принято решение о взыскании 50 тыс. рублей. По представлению прокурора несанкционированная свалка отходов ликвидирована», - отметили в прокуратуре Бурятии.