Происшествия 14.11.2025 в 10:25

В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов

Его матери удалось отсудить компенсацию у организации
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов
Фото: прокуратура Бурятии

В Улан-Удэ мальчик получил травму, когда играл на свалке строительных отходов. Его матери удалось отсудить компенсацию у общества с ограниченной ответственностью, которое оставило хлам после ремонта.

Все произошло в поселке Восточный. Организация проводила работы возле многоквартирного дома по улице Туполева. На придомовой территории рабочие складировали отходы в виде демонтированного асфальтового покрытия, бетонных бордюров и арматуры. При этом все это не было огорожено и не охранялось.

Место хранения мусора привлекло детей. Один из них упал и получил телесные повреждения в виде рвано-ушибленной раны лобной части головы.

Мать ребенка пожаловалась в прокуратуру Железнодорожного района. Прокурор обратился с иском в суд с требованием взыскать с юридического лица компенсацию морального вреда.

«Требования прокуратуры удовлетворены, судом принято решение о взыскании 50 тыс. рублей. По представлению прокурора несанкционированная свалка отходов ликвидирована», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
прокуратура свалка компенсация

Все новости

В Бурятии земский учитель получит квартиру за 5,4 миллиона рублей
14.11.2025 в 11:17
В Бурятии объявили предостережение владельцу гастролирующего цирка
14.11.2025 в 11:06
В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове
14.11.2025 в 10:48
В Народном Хурале Бурятии обсудили бюджет
14.11.2025 в 10:35
«Боль была адской, пальцы онемели»
14.11.2025 в 10:32
Улан-удэнский пенсионер пострадал от АДовой машины
14.11.2025 в 10:28
В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов
14.11.2025 в 10:25
Бурятия увеличит расходы на инфраструктуру культуры и спорта
14.11.2025 в 10:15
КАМаз в Бурятии переехал пожилого мужчину
14.11.2025 в 09:59
Улан-удэнец лишился 790 тысяч рублей после звонка о «замене» домофона
14.11.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове
Избившему его парню грозит срок за покушение на убийство
14.11.2025 в 10:48
Улан-удэнец выгораживал малознакомую собутыльницу, всадившую нож ему в живот
Он заявил бригаде «скорой», что сам случайно поранился
13.11.2025 в 13:14
«Псы окружили ребенка, прокусили коленку»
В Новосибирске родители отсудили 60 тысяч за нападение бродячих собак на семилетнюю дочку
13.11.2025 в 12:25
В Бурятии водитель без прав слетел в кювет
Пострадал его пассажир
13.11.2025 в 11:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru