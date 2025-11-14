Происшествия 14.11.2025 в 10:48

В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове

Избившему его парню грозит срок за покушение на убийство
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове
Фото: pixabay.com
14-летний подросток, пострадавший 11 ноября в результате драки в городе Краснокаменске Забайкальского края, находится в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на министра здравоохранения региона Оксану Немакину.

«Ему дали препараты после консультаций с врачами из Читы. Ребенок получает всю необходимую помощь. Медики Краснокаменска консультируются с коллегами», — уточнила министр.

Парня, избившего подростка, задержали правоохранители. Известно, что ему 15 лет. В ходе конфликта юноша несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос о его аресте.

«Понятно, что в подростковом возрасте драки это не редкость. Однако подростки должны понимать, что в драке любой сильный удар по голове сегодня трактуется как покушение на убийство. И родители должны четко и конкретно говорить об этом своим детям, чтобы не было мучительно больно носить им потом передачи в колонию», - говорит юрист Алексей Астраханцев.
