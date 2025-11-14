Житель Улан-Удэ внаглую присвоил чужой BMW

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже автомобиля обратился мужчина. Он рассказал, что из его гаража на территории хозяйственного объекта в Железнодорожном районе пропал неисправный автомобиль BMW. Ущерб владелец авто оценил в 300 тысяч рублей.«Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника – им оказался 43-летний горожанин. Похищенный автомобиль найден во дворе частного дома мужчины в районе Верхней Березовки», - сообщили в МВД Бурятии.Задержанный поведал полицейским, что увидел гараж, который, по его мнению, был бесхозным, и проник внутрь. В нем он обнаружил неисправный автомобиль и, решив, что он брошен и никому не нужен, задумал перевезти его к себе, чтобы отремонтировать. Он выкатил машину из гаража при помощи найденного троса и, протащив ее более 200 метров, обратился к проезжающей мимо попутке с просьбой о помощи в буксировке авто. Таким образом, мужчина довез «немца» до своего дома, где закатил в ограду.«Подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков. Мужчина подрабатывает в такси. Похищенное авто возвращено владельцу», - рассказали в МВД.По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.