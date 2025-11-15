Происшествия 15.11.2025 в 11:28

В Бурятии 59-летний сельчанин сгорел в своем доме

Его тело вынес сосед
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 59-летний сельчанин сгорел в своем доме

В Кижингинском районе Бурятии 16 ноября случилась трагедия. В пожаре погиб сельчанин 1966 года рождения.

На тушение бревенчатого дома выезжал пожарная часть 11-го Хоринского ОГПС в составе 8-ми человек на двух машинах.

- В результате пожара, огонь полностью уничтожил крышу дома на общей площади 20 квадратных метров. На момент пожара внутри дома находился собственник, мужчина 1966 года рождения. До прибытия огнеборцев его тело вынес сосед. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Фото: ГО ЧС

 

Теги
пожар

Все новости

У коммунальщиков Улан-Удэ выдалась бессонная ночь
15.11.2025 в 11:59
Снег в Улан-Удэ добавил проблем городским трамваям
15.11.2025 в 11:44
В Бурятии 59-летний сельчанин сгорел в своем доме
15.11.2025 в 11:28
Тонны макулатуры получили вторую жизнь
15.11.2025 в 11:00
Инвестиции в светлое будущее
15.11.2025 в 11:00
В Бурятии коровий крематорий напугал людей
15.11.2025 в 08:00
В Улан-Удэ сгоревший в доме смартфон облегчил бюджет на десятки миллионов рублей
15.11.2025 в 07:00
На опасных спусках и подъемах в Улан-Удэ поставили ящики с песком
14.11.2025 в 17:50
На заснеженные дороги Улан-Удэ выехали песочницы
14.11.2025 в 17:40
Шашист из Бурятии взял две медали чемпионата мира в Турции
14.11.2025 в 17:25
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Житель Улан-Удэ внаглую присвоил чужой BMW
Мужчина почему-то решил, что хозяину автомобиль не нужен
14.11.2025 в 16:35
В Забайкалье подросток впал в кому после удара по голове
Избившему его парню грозит срок за покушение на убийство
14.11.2025 в 10:48
В Улан-Удэ мальчик разбил лоб на свалке строительных отходов
Его матери удалось отсудить компенсацию у организации
14.11.2025 в 10:25
Улан-удэнец выгораживал малознакомую собутыльницу, всадившую нож ему в живот
Он заявил бригаде «скорой», что сам случайно поранился
13.11.2025 в 13:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru