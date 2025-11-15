В Бурятии 59-летний сельчанин сгорел в своем доме

В Кижингинском районе Бурятии 16 ноября случилась трагедия. В пожаре погиб сельчанин 1966 года рождения.

На тушение бревенчатого дома выезжал пожарная часть 11-го Хоринского ОГПС в составе 8-ми человек на двух машинах.

- В результате пожара, огонь полностью уничтожил крышу дома на общей площади 20 квадратных метров. На момент пожара внутри дома находился собственник, мужчина 1966 года рождения. До прибытия огнеборцев его тело вынес сосед. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Фото: ГО ЧС