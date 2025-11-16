Происшествия 16.11.2025 в 09:42

В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке

У малыша был закрытый перелом бедренной кости со смещением
Текст: Карина Перова
В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке
Фото: ДРКБ

В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке (тюбинге). Все случилось на необорудованном склоне, где отсутствовали защитные ограждения.

Пострадавший поступил в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Врачи успешно провели экстренную операцию, несмотря на сложность травмы – у малыша был закрытый перелом бедренной кости со смещением. Сейчас юный пациент получает необходимое медицинское лечение в отделении травматологии и ортопедии. Медики оценивают его состояние как стабильное.

«В среднем, на консолидацию (сращение) перелома доходит до 5-6 недель, на реабилитацию до нескольких месяцев в зависимости от индивидуальных особенностей организма и соблюдения рекомендаций врача», - отметили в ДРКБ.

Теги
ватрушка перелом ДРКБ

